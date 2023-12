Fünf Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Niederbayern sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Zwei von ihnen schwebten am Montag in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Demnach geriet ein 49-Jähriger mit seinem Wagen in Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau) bei winterlichen Verhältnissen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto mit vier Frauen zusammen.

Zwei der Frauen im Alter zwischen 60 und 91 Jahren wurden demnach lebensgefährlich verletzt. Alle Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache zog die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu.