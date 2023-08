Notfalleinsatz

Fünf Menschen zwei Stunden in Aufzug am Ostbahnhof gefangen

München / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Fünf Menschen, darunter ein zweijähriges Kleinkind, haben am Münchner Ostbahnhof für knapp zwei Stunden in einem Aufzug festgesteckt. Der Aufzug sei am Montagnachmittag zwischen zwei Etagen steckengeblieben, woraufhin die Fahrgäste durch den Notrufknopf die Feuerwehr alarmierten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 09:53 Von: Deutsche Presse-Agentur