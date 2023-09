Fünf maskierte Unbekannte überfallen Mann in seiner Wohnung

Ein Mann ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag von fünf maskierten Tätern in seiner Wohnung in Oberbayern überfallen worden. Der Mann sei geweckt und bedroht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Täter hätten bei ihrem Überfall in Rechtmehring (Landkreis Mühldorf a.Inn) Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutet und seien geflüchtet. Das Opfer blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Die Suche nach den unbekannten Tätern war zunächst erfolglos. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.