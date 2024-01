Fünf Lottospieler aus Bayern gewinnen Millionen

Gleich fünf Lottospielerinnen oder -spieler aus Bayern haben Millionengewinne erzielt. Beim Eurojackpot gewannen drei Menschen aus dem Freistaat jeweils 2 388 351,90 Euro, wie Lotto Bayern am Montag in München mitteilte. Mit den Gewinnzahlen 11, 30, 32, 45, 47 und einer der beiden Eurozahlen 3 oder 10 erreichten sie bei der Ziehung am vergangenen Freitag die 2. Gewinnklasse - ebenso wie vier weitere Spieler aus Deutschland und je einer aus den Niederlanden und Spanien. Den Jackpot mit 120 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 knackte nach Angaben von Lotto Bayern niemand.

Wie die Lotteriegesellschaft weiter mitteilte, gewannen zwei Lottospielerinnen oder -spieler bei der Lotterie Bayernmillionen jeweils eine Million Euro. Eine Person habe in Niederbayern einen Schein mit der Nummer 193731 gekauft, der zweite Hauptgewinner mit Wohnsitz in Schwaben habe über das Internet einen Spielauftrag mit der Losnummer 349453 abgegeben. Beide Zahlenkombinationen seien bei der Ziehung am Montag gezogen worden, hieß es von Lotto Bayern. Die Lotterie Bayernmillionen wird ausschließlich im Freistaat veranstaltet.

Im Jahr 2023 hatten nach Angaben der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung insgesamt 16 bayerische Spielerinnen und Spieler Millionengewinne erzielt. In der vergangenen Woche knackte eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus Mittelfranken in der Ziehung „6 aus 49“ den Jackpot und gewann auf einen Schlag mehr als 48 Millionen Euro.