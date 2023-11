Führerscheinprüfung: Mann betrügt mit Kamera und Ohrstecker

Ein 40 Jahre alter Mann hat in Niederbayern die Theorieprüfung für den Führerschein verkabelt abgelegt. Er soll eine Kamera sowie einen Ohrstecker getragen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nähe des Prüfungsorts bemerkten Polizisten einen Mann, der die Prüfungsfragen des 40-Jährigen auf seinem Laptop hatte. Außerdem soll er wohl die Antworten über den Ohrstecker am Montag weitergegeben haben. Die Polizei stellte die technischen Geräte sicher.

Im Oktober teilte der Tüv-Verband mit, das die Betrugsversuche bei der Theorieprüfung für den Führerschein auf ein neues Hoch gestiegen sind. Bundesweit sollen über 2700 Prüflinge in den ersten neun Monaten diesen Jahres versucht haben, zu betrügen.