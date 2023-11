Frühstart für Skisaison in Süddeutschland dank Neuschnee

Dank niedriger Temperaturen und mehr als einem Meter Schnee starten viele süddeutsche Skigebiete früher als zuletzt in die Saison. Am Söllereck im Allgäu öffnen die Lifte schon am heutigen Donnerstag, wie die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilten. In München will zudem der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (10.00 Uhr) einen Ausblick auf die Saison geben.

Am Freitag folgen unter anderem das Skigebiet am höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze in Bayern, sowie die Lifte am höchsten Gipfel des Schwarzwalds, dem Feldberg in Baden-Württemberg. Schon am Mittwoch hatten zudem mehrere kleine Lifte im Hochschwarzwald den Betrieb aufgenommen.

Die Schneehöhe auf den Pisten an der Zugspitze liegt laut Bayerischer Zugspitzbahn bei bis zu 1,50 Meter, abseits sogar bis zu 1,80 Meter - mehr als in den Vorjahren um diese Zeit. Auch aus dem Allgäu werden vielversprechende Schneehöhen gemeldet - daher werde der Start am Söllereck vorverlegt.

In den oberbayerischen Alpen-Plus-Skigebieten am Spitzingseegebiet und am Sudelfeld sollen am Wochenende erste Lifte laufen, die Betreiber sprechen von einem Bilderbuchstart. Spätestens zu den Weihnachtsferien wollen auch andere Gebiete öffnen.