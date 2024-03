Frühlingshafte Temperaturen in Bayern erwartet

Frühlingshafte Temperaturen, die zum Spazierengehen einladen, werden in den nächsten Tagen in Bayern erwartet. Bis zu 18 Grad seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Samstagnachmittag zeigt sich überwiegend die Sonne, erst gegen Abend ziehen vom Südwesten her Wolken ins Land. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad in den nördlichen Mittelgebirgen und frühlingshaften 17 Grad mit Föhn in Alpennähe.

Der Sonntag lockt ebenfalls mit viel Sonne am Vormittag. Im Tagesverlauf kommen allerdings mehr Wolken hinzu. Die Temperaturen bleiben frühlingshaft bei 11 bis 18 Grad. Am wärmsten soll es in Teilen Niederbayerns werden. Weniger Glück haben die Menschen in Schwaben: Dort kann es schon am Abend etwas regnen.

Zum Start in die Woche am Montag kann es morgens im Norden Bayerns noch etwas regnen. Den restlichen Tag über wechseln sich Sonne und Wolken ab. Südlich der Donau setzt sich vermehrt die Sonne durch. Die Höchstwerte bleiben mild bei 9 bis 15 Grad.