Frontalzusammenstoß - zwei Menschen schwer verletzt

Ein Mann und eine Frau sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Hohenfels (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz) schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Montagmorgen kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Gutachter wurde zunächst zur Unfallstelle hinzugezogen. Weitere Menschen saßen nicht in den beiden Wagen.