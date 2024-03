Frontalzusammenstoß im Kreis Forchheim: Zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos schwer verletzt worden. Bei dem Unfall nahe Kleinsendelbach (Kreis Forchheim) war ein 59-Jähriger aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 33-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden nach dem Unfall am Freitagabend in Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.