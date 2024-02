Frontalzusammenstoß auf B16: zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Autofahrer kam am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 16 von Marktoberdorf kommend aus zunächst ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines Ehepaars, das schwer verletzt wurde. Die Frau wurde von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreit. Der 60-Jährige verletzte sich leicht. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand Totalschaden, ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt.