Freundliches Wetter am Osterwochenende in Bayern erwartet

Menschen stehen auf einem Steg am Starnberger See. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Die Menschen in Bayern können sich am Osterwochenende vielerorts auf schönes Wetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, hält der Samstag viel...