Freistaat stärkt Tourismus im Bayerischen Wald

Der Freistaat will den Tourismus im Bayerischen Wald stärken. So soll in der Gemeinde Bodenmais (Landkreis Regen) ein Walderlebniszentrum entstehen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Freyung sagte.

