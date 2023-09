Urteil

Freispruch für Oberbürgermeister von Neumarkt rechtskräftig

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Eine Figur der blinden Justitia. (Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild )

Der Freispruch vom Vorwurf der Untreue für den Oberbürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz ist rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft habe das eingelegte Rechtsmittel zurückgenommen, teilte ein Justizsprecherin am Mittwoch in Nürnberg mit.

13.09.2023