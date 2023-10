Freie Wähler fast gleichauf ‐ CSU in Franken stark

In Niederbayern haben die Freien Wähler bei der Landtagswahl beinahe die CSU eingeholt. Mit 29,7 Prozent der Gesamtstimmen lagen sie dort nur zwei Prozentpunkte hinter den Christsozialen. In immerhin vier der neun Stimmkreise holten sie eine Mehrheit der Gesamtstimmen. Auch in der Oberpfalz und Schwaben schnitt die Partei von Hubert Aiwanger mit 18,1 beziehungsweise 17 Prozent überdurchschnittlich ab. Ihr schlechtestes Ergebnis holten die Freien Wähler dagegen in Mittelfranken, wo sie mit 9,5 Prozent der Gesamtstimmen einstellig blieb.

Die CSU schnitt in Franken am besten ab. Die drei Regierungsbezirke sind die einzigen, in denen sie mehr als 40 Prozent der Gesamtstimmen holte. In Unterfranken waren es 41,7 Prozent, in Mittelfranken 40,6 und in Oberfranken 40,3. In Niederbayern reichte es dagegen nur für 31,7 Prozent, im größten Regierungsbezirk Oberbayern für 34,7.

Die AfD holt ‐ wie die Freien Wähler ‐ ihr stärkstes Ergebnis in Niederbayern. Dort sind es 17,9 Prozent, in der Oberpfalz 17,7. Am schwächsten ist sie in Oberbayern mit 11,2 Prozent.

Für die Grünen ist das Bild umgekehrt. Sie fahren in Oberbayern einen Anteil von 19,2 Prozent der Gesamtstimmen ein ‐ getrieben unter anderem von stark überdurchschnittlichen Ergebnissen in München, wo sie vier Direktmandate holen. In der Oberpfalz mit 9,7 und Niederbayern mit 7,1 Prozent sind sie dagegen einstellig.

Die SPD holt in Mittel- und Oberfranken ihre besten Ergebnisse mit 10,7 und 10,2 Prozent. Nur dort ist sie zweistellig. Die FDP kommt in keinem Regierungsbezirk über 5 Prozent. Noch am besten sind sie in Oberbayern mit 4,1.