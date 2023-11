Donauwörth

Frau zeigt Busfahrer ungültiges Ticket und schlägt ihn

Donauwörth / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Weil ein Busfahrer eine Frau mit dem Foto eines ungültigen Tickets nicht mitfahren lassen wollte, ist er von der Frau geschlagen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Fahrer des Busses in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) am Mittwoch versucht, der Frau zu erklären, dass sie so nicht mitfahren kann.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 11:44 Von: Deutsche Presse-Agentur