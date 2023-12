Schweinfurt

Frau wirft Mauersteine auf Auto und Haus ihres Ex-Freunds

Schweinfurt / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund hat eine Frau in Unterfranken Mauersteine auf dessen Auto und Wohnhaus geworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen bei dem Vorfall am Sonntag in Schweinfurt mehrere Scheiben zu Bruch.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 11:22 Von: Deutsche Presse-Agentur