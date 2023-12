Frau wird in München tödlich von Laster überrollt

München / Lesedauer: 1 min

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Eine Frau ist in München von einem Laster überrollt und tödlich verletzt worden. Die 71-Jährige sei am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle im Stadtteil Laim gestorben, teilte die Berufsfeuerwehr mit.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 17:14 Von: Deutsche Presse-Agentur