Frau wehrt sich bei Festnahme: Vier Beamte leicht verletzt

Mit einem Tierabwehrspray soll eine 36–Jährige in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) vier Polizisten leicht verletzt haben. Beamten wollten die Frau am Sonntag aufgrund eines offenen Haftbefehls festnehmen, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Die Frau sei „unkooperativ und renitent“ gewesen, weshalb weitere Polizisten dazukamen, heißt es in einer Mitteilung. Die 36–Jährige habe sich dann mit einem Tierabwehrspray gegen die Festnahme gewehrt. Gegen sie wird nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.