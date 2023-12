Frau von Auto erfasst - schwer verletzt in Klinik gebracht

Eine 39 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall in Bamberg schwer verletzt worden. Die Frau habe am Freitagabend eine Straße überqueren wollen und sei dabei von einer 22 Jahre alten Autofahrerin übersehen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie sei dabei von dem Fahrzeug erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte sie demnach in die Notaufnahme.