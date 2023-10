Verkehr

Frau verwechselt Gaspedal und Bremse: Fährt in Bankfiliale

Kaisheim

Eine 64 Jahre alte Autofahrerin hat in Schwaben das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und ist in eine Bankfiliale gefahren. Ihr Auto sei durch einen gläsernen Vorbau des Gebäudes in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) gekracht und erst im Eingangsbereich zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Veröffentlicht: 18.10.2023