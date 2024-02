Frau und Jugendliche bei Autotuning-Treffen verletzt

Eine Frau und eine Jugendliche sind in Freising bei einem Autotuning-Treffen mit rund 1500 Teilnehmern leicht verletzt worden. Die Frau sei bei dem Treffen am Samstagabend von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie kam demnach mit einem Mittelfußbruch ins Krankenhaus. Die 16-Jährige habe ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, als ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe und in die Zuschauermenge gefahren sei.

Das Treffen sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Es sollen demnach zudem Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und Feuerwerkskörper gezündet worden sein. Die Fahrer der bis zu 500 Autos ließen den Angaben zufolge die Reifen durchdrehen und fuhren durch enge Spaliere. Laut Polizei wurde die Stimmung im Laufe des Abends aggressiver. Gegen mehrere Teilnehmer wurden Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetzes, wegen Körperverletzung und dem Durchführen verbotener Fahrzeugrennen durch stark überhöhte Geschwindigkeit. Kurz vor Mitternacht strömte die Szene demnach kontrolliert ab, die Polizei konnte den Einsatz beenden.