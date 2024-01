Frau stürzt bei Umzugsarbeiten von vereistem Balkon

Rund zweieinhalb Meter ist eine Frau im Landkreis Kelheim von ihrem vereisten Balkon hinabgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. In Lebensgefahr habe sich die 37-Jährige nicht befunden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Frau verletzte sich demnach bei dem Sturz in Abensberg am Mittwoch an der Wirbelsäule. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Frau hatte die Wohnung im ersten Stock Polizeiangaben zufolge gerade neu bezogen. Ihren Umzugshelfern warf sie vom Balkon aus leere Kartons zu. Am Balkon befand sich laut Polizei zur Zeit des Sturzes noch kein Geländer und er sei vom Eigentümer nicht zur Nutzung freigegeben gewesen. Wegen gefrierenden Regens war der Balkon zudem vereist, die 37-Jährige rutschte aus und stürzte.