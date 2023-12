Frau stirbt bei Gewaltverbrechen in der Oberpfalz

Eine Frau ist in der Oberpfalz bei einem Gewaltverbrechen ums Leben gekommen. Dies sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Regensburg am Donnerstag. Noch am Vormittag sollten weitere Informationen zu der Tat bekanntgegeben werden. Zunächst hatte die „Mittelbayerische Zeitung“ darüber berichtet, dass eine 48 Jahre alte Frau in der Nacht gewaltsam gestorben sei. Ein Hubschrauber habe deswegen um 1.00 Uhr etwa eine Stunde lang über Parsberg im Landkreis Neumarkt gekreist.