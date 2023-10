Aichach-Friedberg

Frau stirbt bei Baumfällarbeiten

Affing / Lesedauer: 1 min

Eine 73-Jährige ist bei Waldarbeiten in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Sie starb am Dienstag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 16:35 Von: Deutsche Presse-Agentur