Schweinfurt

Frau mit Kopftuch rassistisch angegriffen: U–Haft

Wegen rassistischer Beleidigungen und eines körperlichen Angriffs auf eine Frau mit Kopftuch in Unterfranken sitzt eine 36–Jährige in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatte die Frau die Passantin am Montag beleidigt und körperlich angegangen.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 13:38 Von: Deutsche Presse-Agentur