Ostbahnhof

Frau folgt in München ihrem Navi auf Bahngleise

München / Lesedauer: 1 min

Eine 25-jährige Frau ist in München stur einer Navigations-App gefolgt und am Ostbahnhof durch ein Loch im Zaun auf die Bahngleise gelaufen. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, musste deswegen am Freitag eine vom Flughafen zum Ammersee fahrende S-Bahn gegen 21 Uhr eine Schnellbremsung ausführen.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 12:49 Von: Deutsche Presse-Agentur