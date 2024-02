Frau findet nach Autokauf Schreckschusswaffe

Eine Frau hat nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens in Schwaben eine Schreckschusswaffe statt eines Erste-Hilfe-Kastens gefunden. Die 21-Jährige habe die Pistole samt Munition unter dem Fahrersitz entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau sei am Mittwoch daraufhin sofort zur Polizei in Lindau am Bodensee gefahren und habe den Fund gemeldet. Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher. Später fanden sie den Angaben zufolge heraus, dass der ehemalige Besitzer des Autos die Pistole nicht registriert und keine Erlaubnis für deren Besitz hatte. Gegen den 22-Jährigen werde daher nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.