München

Frau fällt vor U-Bahn: Lebensgefährlich verletzt

München / Lesedauer: 1 min

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Eine Frau ist am Dienstag in München auf einem U-Bahnsteig ins Straucheln gekommen, vor eine einfahrende Bahn gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere Augenzeugen wie auch die Mitarbeiter des Betriebszentrums über die Videoüberwachung hätten beobachtet, wie die Frau das Gleichgewicht verlor, von der Bahn erfasst und in den Sicherheitsbereich unter der Bahnsteigkante geschleudert wurde, schilderte die Feuerwehr.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 17:20 Von: Deutsche Presse-Agentur