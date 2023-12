Frau drückt Notruf und sperrt vier Menschen in Aufzug ein

Vier Menschen sind in einem Aufzug eines Münchner S-Bahn-Bahnhofs eingesperrt worden, nachdem eine Unbekannte den Notruf von außen gedrückt hatte. Die Frau wollte womöglich den darunter liegenden Rufknopf drücken, wie eine Bundespolizeisprecherin am Dienstag vermutete. Stattdessen drückte sie demnach die Scheibe am Notruf ein und löste ihn aus. Anschließend verschwand sie mit ihrem gehbehinderten Begleiter. Drei Erwachsene sowie ein Kind waren am Montag im Lift eingesperrt. Rund eine dreiviertel Stunde mussten sie in dem Aufzug ausharren - erst dann wurden sie von der Feuerwehr befreit.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen. Zum Alter und zum Geschlecht der Beteiligten konnten die Ermittler keine Aussagen machen.