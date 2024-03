Frau aus Landkreis Augsburg unter Lawine begraben

Eine Frau aus dem Landkreis Augsburg ist am Dienstag in den österreichischen Alpen von einer Lawine verschüttet worden. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg in Bregenz mitteilte, hatte ein rund 100 Meter breites Schneebrett an einem 30 Grad steilen Nordhang die 43-Jährige und ihren 46 Jahre alten Ehemann mitgerissen, die dort auf Skiern unterwegs waren. Die Frau wurde in einer Tiefe von rund 70 Zentimetern verschüttet. Ihr Mann und eine Skitourengeherin gruben sie aus und führten Reanimationsmaßnahmen durch, bis der Notarzt eintraf. Die 43-Jährige kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und befand sich in einem kritischen Zustand.