Forscher Thorup: Warum nicht den Spitzenreiter schlagen?

Victor Boniface, Edmond Tapsoba oder Odilon Kossounou: Der noch ungeschlagene Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss zum Jahresstart in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg wegen Verletzungen und Abstellungen für den Afrika-Cup auf mehrere Stammkräfte verzichten. Aber ist das gleichzeitig wirklich eine Chance für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup?

Der Däne möchte die Stärke des Leverkusener Kaders zumindest nicht kleinreden. „Da gibt es genug Qualität innerhalb der Mannschaft“, meinte Thorup vor dem Pflichtspielauftakt 2024 vor heimischer Kulisse am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und dürfte Leute wie Jonathan Tah in der Abwehr oder Patrik Schick im Sturm gemeint haben.

Bayer ist in 25 Pflichtspielen ungeschlagen

In der Mannschaft von Coach Xabi Alonso steckt jedenfalls auch trotz der Absenzen riesiges Potenzial. 22 Siege und drei Unentschieden in bislang 25 Pflichtspielen zeugen von der Stärke der Leverkusener. Thorup will seiner eigenen Mannschaft vor dem Hammerstart trotzdem Zuversicht vermitteln, schließlich hat der FCA mit ihm daheim noch nicht verloren. Und Leverkusens Trainer Alonso hat gegen Augsburg noch keinen Punkt geholt. In der vergangenen Saison verlor Bayer sogar zweimal gegen den FCA.

„Wir haben ein anspruchsvolles Auftaktprogramm, aber wir mögen Herausforderungen. Und wir sehen die Möglichkeit, die erste Mannschaft in dieser Saison zu sein, Bayer Leverkusen zu schlagen“, sagte Thorup am Donnerstag kess.

Auf Augsburg wartet ein Hammerprogramm

Die ersten Spiele der Augsburger haben es in sich - vor allem zuhause. Nach Bayer Leverkusen empfangen sie den FC Bayern und danach RB Leipzig. Dazwischen warten die komplizierten Aufgaben bei Borussia Mönchengladbach und beim VfL Bochum. „Lasst uns erstmal den Fokus auf dem nächsten Spiel haben“, mahnte Thorup vor der Partie in der ausverkauften WWK Arena.

Leverkusen sei eine „eine der besten Mannschaften“, die eine „sehr gute Hinrunde gespielt“ habe, lobte der 53-Jährige den kommenden Gegner. Zugleich ist das Kräftemessen mit dem Topteam auch eine riesige Chance für die Augsburger, die unter Thorup in neun Partien 13 Punkte holten. „Das ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, befand er.

„Was machen wir mit dem Ball?“

Seine Taktik für einen Überraschungserfolg wollte Thorup vorab natürlich nicht preisgeben. Nur soviel: Es werde nicht reichen, „den Bus vor das eigene Tor zu stellen“, also alleine massiv zu verteidigen. „Die Frage ist auch, was machen wir mit dem Ball?“ Da werden im Mittelfeld vor allem Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj gefragt sein.

Außenverteidiger Mads Pedersen fehlt nach einer Operation in der Winterpause noch verletzt, ist aber zudem nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Robert Gumny oder Iago heißen Thorups Optionen für die linke Abwehrseite.

Iago hatte lange muskuläre Probleme im Oberschenkel. Bei ihm ist es eine Fitnessfrage, wie lange er spielen könnte. Gumny wiederum wurde auf der linken Seite beim Testspielsieg vor einer Woche gegen die TSG 1899 Hoffenheim eingesetzt. Thorup wird von seiner Lösung überzeugt sein, egal wie sie heißt. „Ich habe ein gutes Gefühl von der Kabine“, versicherte er, „ich bin überzeugt vom Potenzial der Mannschaft.“