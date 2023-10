Flugzeug in türkische Ferienregion wird vom Blitz getroffen

Nach einem Blitzeinschlag ist ein Flugzeug auf dem Weg von Hamburg in die türkische Ferienmetropole Antalya außerplanmäßig in München gelandet. Die Maschine sei rein vorsorglich umgeleitet worden, zu keinem Zeitpunkt seien die 178 Reisenden und die sechs Crewmitglieder in Gefahr gewesen, teilte das Flugunternehmen Condor am Montag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Vorfall am Sonntag berichtet.

Nach Angaben des Münchner Flughafens hatte das Flugzeug gegen 15.40 Uhr Alarm ausgelöst. Vorsichtshalber habe sich dann die Feuerwehr entlang der Landebahn postiert, sagte ein Sprecher des Airports. Die Maschine sei dann aber ganz normal gelandet und die Passagiere und die Crew seien auch regulär ausgestiegen. Mit einem Ersatzflugzeug konnten nach Angaben von Condor kurz darauf alle wieder Richtung Türkei abheben.

Der Airbus A320 wird nach Angaben einer Condor-Sprecherin in München technisch überprüft. Nach ersten Erkenntnissen könne die Maschine wohl wieder kurzfristig im Flugbetrieb eingesetzt werden.