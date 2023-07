Landkreis Landshut

Flüssiges Aluminium in BMW–Werk ausgetreten: Zwei Verletzte

Ergolding / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Durch austretendes Aluminium sind in der Gießerei des BMW–Werks in Niederbayern ein Mitarbeiter schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Am Mittwochabend trat aus einem Leck im Hochofen der Gießerei in Ergolding (Landkreis Landshut) 800 Grad heißes flüssiges Aluminium aus, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 10:41 Von: Deutsche Presse-Agentur