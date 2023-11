Prozesse

Flüchtlingsheimmord: Staatsanwalt fordert Lebenslang

München

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. (Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild )

Im Prozess um die Tötung einer Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Garmisch-Partenkirchen hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die Verletzungen, die der 29-Jährige der geflüchteten Ukrainerin zugefügt habe, zeigten eine direkte Tötungsabsicht und einen absoluten Vernichtungswillen, sagte der Staatsanwalt am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht München II.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 16:24 Von: Deutsche Presse-Agentur