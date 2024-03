Flüchtiger Strafgefangener festgenommen

Zwei Tage nach seiner Flucht während eines Arzttermins ist ein Strafgefangener in Augsburg festgenommen worden. Einsatzkräfte hätten den 47-Jährigen am Mittwoch in einer Wohnung entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Der Mann war am Montag für eine Behandlung im Krankenhaus. Dabei konnte er den Angaben zufolge fliehen, trotz der Handschellen, die er trug. Die Polizei leitete daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung ein.