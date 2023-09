Oberbayern

Fliegerbombe in Mühldorf am Inn gefunden und entschärft

Mühldorf am Inn / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild )

In Mühldorf am Inn ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und erfolgreich entschärft worden. Die 50–Kilogramm–Bombe sei bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden, teilte der Landkreis am Sonntagabend auf Facebook mit.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 20:33 Von: Deutsche Presse-Agentur