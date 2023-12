Finanzausgleich 2024: Suche nach Kompromiss

Unter dem Druck klammer Kassen müssen sich Staatsregierung und Spitzenverbände auf einen Kompromiss zum kommunalen Finanzausgleich für 2024 einigen. Das Spitzengespräch im Finanzministerium (10.00 Uhr) findet - verglichen mit früheren Jahren - unter schwierigen Rahmenbedingungen statt: Die Städte und Gemeinden fordern wegen der allgemeinen Teuerungsrate, hohen Energie- wie Personalkosten und neuen Aufgaben wie dem Klimaschutz mehr Geld vom Freistaat. Der Staatshaushalt krankt aber ebenfalls an rückläufigen Einnahmen und steigenden Ausgaben.

Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatte daher bereits vor den entscheidenden Verhandlungen vor überzogenen Erwartungen gewarnt: „Auch der Staatshaushalt hat mit steigenden Kosten unter anderem für Personal und Energie sowie hoher Inflation zu kämpfen - und das bei aktuell zurückgehenden Steuereinnahmen.“ Im Staatshaushalt gebe es daher „viel weniger Spielräume, als immer geglaubt wird“.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wiederholt auf einen steigenden Finanzausgleich gepocht und ansonsten vor schweren Einschnitten in der kommunalen Daseinsfürsorge gewarnt. Sie begründeten dies unter anderem mit der hohen Inflation, Personalkosten und zusätzlichen Herausforderungen, etwa wegen des Klimaschutzes.

Füracker appellierte an alle Verhandlungsteilnehmer, die Suche nach Kompromissen sei wichtig: „Mein Ziel ist es, nicht immer nur darüber zu streiten, wer etwas bezahlt - viel wichtiger ist mir zunächst zu klären, was wir gerade in Zeiten knapper Kassen wirklich brauchen.“

Neben den Spitzen von Städtetag, Landkreistag, Gemeindetag und Bezirkstag sowie Füracker nehmen Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Landtag, Josef Zellmeier (CSU), am Gespräch teil.

Mit dem Finanzausgleich greift der Freistaat den Kommunen - Gemeinden, Landkreise und Bezirke - unter die Arme, damit diese in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eine Vielzahl von Aufgaben im Interesse der Bürger erfüllen können. In den vergangenen Jahren ist das Volumen des Finanzausgleichs stetig und stark angestiegen. Lag er 2017 noch bei rund 8,9 Milliarden Euro, betrug er 2023 bereits 11,16 Milliarden Euro.