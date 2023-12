Feuerwerk und illegale Waffen an Grenze beschlagnahmt

Polizeieinsatz

Feuerwerk und illegale Waffen an Grenze beschlagnahmt

Selb / Lesedauer: 1 min

In einem Geschäft liegen Feuerwerksraketen in einem Karton. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

An der deutsch-tschechischen Grenze haben Polizisten etwa 23 Kilogramm Feuerwerkskörper sowie mehrere illegale Waffen beschlagnahmt. Unter anderem wurden am Freitag bei Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) bei einem 40 Jahre alten Autofahrer neun Kilogramm Böller gefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 30.12.2023, 12:35 Von: Deutsche Presse-Agentur