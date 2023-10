Katastrophenschutz

Feuerwehrleute erklimmen Treppen von Skiflugschanze

Oberstdorf / Lesedauer: 2 min

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

1000 Stufen in voller Brandschutzmontur bis in schwindelerregende Höhe: Mehrere Hundert Feuerwehrleute sind am Samstag bei einem Wettbewerb die Treppe der Skiflugschanze in Oberstdorf hinaufgelaufen. Die Feuerwehrmänner und -frauen mussten jeweils als Zweierteams die Schanze erklimmen.

Veröffentlicht: 21.10.2023, 13:24 Von: Deutsche Presse-Agentur