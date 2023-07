Brände

Feuerwehrleute bei Brand verletzt: Trio unter Verdacht

Nach dem Brand eines leerstehenden Hauses mit zwei leicht verletzten Feuerwehrleuten in Unterfranken ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung gegen drei Männer. Das Trio aus dem Landkreis Haßberge werde verdächtigt, den Brand in Ebern verursacht zu haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 14:10 Von: Deutsche Presse-Agentur