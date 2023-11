Kleinostheim

Feuerwehr rettet vier Katzen vor Brand

Kleinostheim / Lesedauer: 1 min

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Vier Katzen hat die Feuerwehr bei einem Küchenbrand in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) gerettet. Eine Dunstabzugshaube brannte am Mittwoch in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 17:22 Von: Deutsche Presse-Agentur