Feuerwehr macht „Schnitzeljagd“ auf entlaufene Schweine

Auf ihrer morgendlichen Runde sind einer Zeitungsausträgerin im Landkreis Erlangen-Höchstadt zwei entlaufene Schweine begegnet. Die Frau verständigte daraufhin am Dienstagmorgen in Heroldsberg die Polizei, wie diese mitteilte. Nach einer „Schnitzeljagd“, wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) schrieb, wurden die Tiere auf dem Festplatz von Heroldsberg gefunden. Gemeinsam mit dem Besitzer fing die Feuerwehr die Schweine ein und die beiden Tiere kamen wohlbehalten wieder in den Stall zurück. Ermittlungen gibt es wegen des Vorfalls keine.