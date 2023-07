Feuerwehr löscht brennende Baumaschinen auf U–Bahn–Baustelle

Auf einer U–Bahn–Baustelle in Planegg im oberbayerischen Landkreis München haben am Mittwochmorgen mehrere Baumaschinen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, wie die Beamten mitteilten. Zwei Baumaschinen brannten komplett aus, drei weitere wurden beschädigt. Die Maschinen standen laut Polizei nicht direkt nebeneinander, was auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeute.