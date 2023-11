München

Feuerwehr findet bei Einsatz tote Frau in Mehrfamilienhaus

München / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

In einem Mehrfamilienhaus in München hat die Feuerwehr eine 84 Jahre alte Frau tot in ihrem verbrannten Bett gefunden. Die Einsatzkräfte waren am Mittwochabend wegen Brandgeruchs in einem Treppenhaus alarmiert worden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 11:52 Von: Deutsche Presse-Agentur