Feuerwehr befreit Finger einer Frau aus Stabmixer

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in München den Finger einer Frau aus einem Stabmixer befreit. Die 36-Jährige habe das Gerät am Dienstagabend reinigen wollen, dabei den Mixer aus Versehen angemacht und ihren Zeigefinger darin eingeklemmt, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Da sie ihren Finger nicht selbstständig aus dem Mixer befreien konnte, suchte sie eine Notaufnahme auf. Allerdings musste das Klinikpersonal die Feuerwehr zu Hilfe rufen, um die Frau aus ihrer Lage zu retten. Nachdem der Stabmixer zerlegt und unter anderem die Antriebswelle durchtrennt wurde, war der Finger der 36-Jährigen wieder frei. Die Feuerwehr machte keine Angaben über den Gesundheitszustand der Frau.