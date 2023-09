Wetter

Feuer und vollgelaufene Keller: Unwetter bei Schweinfurt

Schweinfurt

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. (Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild )

Während eines Unwetters im Bereich Schweinfurt musste sich die Feuerwehr um vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und zwei Brände kümmern. Durch einen Blitzschlag in Poppenhausen kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer „starken Verrauchung“, teilte die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt am Morgen mit.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 08:22 Von: Deutsche Presse-Agentur