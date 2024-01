Feuer lassen Felshänge in Pottenstein leuchten

Etwa 1000 Feuer haben am Dreikönigstag die Felshänge rund um das oberfränkische Pottenstein leuchten lassen. Tausende Schaulustige kamen am Samstag zu dem Spektakel in den Ort in der Fränkischen Schweiz, wo nach Einbruch der Dunkelheit eine Lichterprozession durch die Altstadt zog. Diese bildet nach Angaben des Tourismusbüros den Abschluss der Ewigen Anbetung, einer katholischen Tradition: Zwei Tage lang wird den ganzen Tag über in der katholischen Kirche gebetet.

Für die Feuer haben Freiwillige laut dem Tourismusbüro seit Wochen Holz aufgeschichtet - 100 Festmeter sind dafür nötig. Den Brauch, Bergfeuer zu entzünden, gibt es demnach historisch gesichert seit 1905. Damals wurden der 5. und 6. Januar als Tage der Ewigen Anbetung in Pottenstein festgelegt.

Das Brauchtum geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als der Bamberger Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim (1757-1779) Gebetstage für seine Gemeinden eingeführt hatte. Auch in anderen Orten in der Fränkischen Schweiz gibt es zum Ende der Ewigen Anbetung Lichterprozessionen, allerdings zu unterschiedlichen Terminen. Die in Pottenstein bildet den Abschluss.