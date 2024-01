Günzburg

Feuer in Wohnalage: Verletzter und sechsstelliger Schaden

Günzburg / Lesedauer: 1 min

Beim Brand in einer Anlage für Betreutes Wohnen in Günzburg ist ein Bewohner verletzt worden. Das Feuer brach am Montagabend in einem Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 07:56 Von: Deutsche Presse-Agentur