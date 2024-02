Feuer in Mehrfamilienhaus - Ein Verletzter

Ein 47-Jähriger ist bei einem Brand in der Küche seiner Wohnung in einem Münchner Mehrparteienhaus verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn am Dienstag mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr begleiteten mehrere Menschen aus dem oberen Stockwerk aus ihren Wohnungen, die restlichen Bewohner hatten das Haus zuvor selber verlassen.

Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, war zunächst unbewohnbar. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten den Angaben zufolge wieder in das Haus zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam.