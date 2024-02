Feuer in Maschinenhalle durch technischen Defekt ausgelöst

Ein technischer Defekt an einem Traktor hat nach ersten Ermittlungen den Brand auf einem Bauernhof in Geiselhöring-Sallach (Landkreis Straubing-Bogen) ausgelöst. Bei dem Feuer in einer Maschinenhalle entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es lägen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung vor.

Die Halle brannte durch das Feuer am vergangenen Donnerstag komplett nieder. In dem Gebäude standen laut Polizei mehrere Traktoren und Anhänger. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen.